سمو الشيخ فيصل بن راشد: نؤيد دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد لمواجهة العابثين وأصحاب التفرقة المنامة في 02 أبريل/ بنا / أكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مجلس إدارة الاتحاد يؤيد الدعوة التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمواجهة العابثين وأصحاب التفرقة والنفوس الضعيفة الذين يبثون الاشاعات المسيئة إلى مملكة البحرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات وهمية حاولت المساس برموز المملكة لكن محاولاتها الفاشلة ستصلحها إلى المحاسبة عبر القانون.

وأوضح سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن هذه الأساليب الرخيصة المخالفة لأحكام الدستور والقانون، لن تنال من ترابط الشعب البحريني الذي يقف صفاً واحداً خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، رافضاً سموه رفضاً قاطعاً المساس بالذات الملكية المصونة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مع تأييد المضمون الكامل لتصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.



وأكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن الشعب البحريني الأصيل لن يلتفت إلى حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة والمثيرة للفتنة وما تبثه من شائعا وأكاذيب مسيئة لمملكة البحرين، وأن هذه الممارسات لا تصدر بتاتاً من مواطنين بحرينيين، فأهل البحرين الكرام عرفوا على مر التاريخ بأخلاقهم الرفيعة والنبيلة، مؤكداً وقوف الاتحاد مع دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرامية للتصدي لأمثال هؤلاء المفسدين والمسيئين للمملكة الغالية.



وقال سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة يجدد الولاء والطاعة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويؤكد الاتحاد وقوفه ومساندته مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ومحاسبة كل من تسول له نفسه أن يرتب مثل هذه الأفعال المشينة.



ح ب/و.ش



بنا 0922 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/02 - 32 : 12 PM