الفاضل: "الوطنية لحقوق الإنسان" تدرب 428 فردا في الربع الأول من العام الجاري لمنامة في 02 أبريل/ بنا / قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة بن علي الفاضل بأن الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية قامت بتدريب عدد 428 فردا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وضمت الفئات المستفيدة من برامج المؤسسة التدريبية والتثقيفية القائمين على إنفاذ القانون والجهات الأكاديمية والاستشارية والنقابية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والشباب وطلبة الجامعات الحكومية والخاصة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الخاصة و التجارية.



وبين الفاضل أن برامج المؤسسة الأخيرة ركزت على الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وضمانات المحاكمات العادلة وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية والمقارنة، بالإضافة إلى حقوق الإنسان وإدارة الأعمال، حيث ضمت قائمة المدربين للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عددا من الخبراء الدوليين في الحقوق والحريات العامة، لاسيما مدربين معتمدين من قبل منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى خبراء ومدربين آخرين.



وأكد الفاضل أن الاهتمام بالعنصر الوطني في تدريب الكوادر الوطنية على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من أولويات المؤسسة، وذلك تحقيقا للمقاصد الواردة في الآليات الحقوقية الإقليمية التي تعزز من فكرة النسبية الثقافية في حقوق الإنسان وفقا لأفضل الممارسات الحقوقية.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية والتثقيفية قد حظيت بنجاح لافت انعكس من خلال تقييم المشاركين والمشاركات في البرامج المذكورة بنسبة إيجابية تجاوزت 94%.





ح ب/و.ش



بنا 0908 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/02 - 19 : 12 PM