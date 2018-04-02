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وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني علاقات التعاون
2018/04/02 - 58 : 11 AM
طوكيو في 2 أبريل /بنا/ التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة السيد هيروشيغيه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وجرى خلال اللقاء ، بالعاصمة طوكيو ، كما ذكرت وكالة انباء الامارات، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية وآلية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الاماراتي عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.


خ.س

بنا 0856 جمت 02/04/2018


عدد القراءات : 101         اخر تحديث : 2018/04/02 - 58 : 11 AM
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