الصحة تدشن غدا برنامج "اختر طبيبك" بمركز عالي الصحي المنامة في 2 أبريل / بنا / تبدأ وزارة الصحة بالشراكة مع المجلس الأعلى للصحة بطرح جزء من الآليات التجريبية لمشروع نظام الضمان الصحي، بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، بتدشين برنامج "اختر طبيبك" والذي يتم تنفيذه بمركز عالي الصحي بشكل تجريبي يوم غد، حيث سيتم تسليم البطاقات الخاصة بالبرنامج بالمركز لمن انهوا عملية اختيار الطبيب، ومن المؤمل أن يتم تعميم هذه التجربة الرائدة خلال الفترة القادمة والتي تندرج تحت مظلة التسيير الذاتي، وتعد من ضمن العناصر الأساسية الداعمة لنظام الضمان الصحي.

وبهذه المناسبة، أثنى رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة على الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، ممثلةً بوزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح ووكيل الوزارة الدكتور وليد المانع، للعمل على وضع الخطط وتطبيق الأنظمة والسياسات التي تتماشى مع تنفيذ أهداف الخطة الوطنية للصحة.



ومن جهتها، أكدت الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للصحة الأولية، بأن الوزارة تعمل حالياً على تجربة برنامج "اختر طبيبك " في مركز عالي ومن ثم سيتم تعميمه في جميع المراكز الصحية التابعة لها.



وأشارت العلوي إلى أن عملية توزيع البطاقات من المقرر أن تبدأ الاسبوع الجاري وتستمر لأسبوعين. مشيرة إلى أن عدد المسجلين بمركز عالي يبلغ حوالي 31 ألف فرد، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة القادمة استيفاء الخطوات المطلوبة وتسليمهم البطاقات الخاصة باختيارهم الذاتي للطبيب، وسيتم منح فترة اسبوعين لتسلم هذه البطاقات من خلال الجمعيات الخيرية في منطقتي عالي وبوري.



وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع البدء بتفعيل الخطة الوطنية للصحة (2016-2025) في البحرين، والتي تهدف إلى تطوير الهيكل المؤسسي للنظام الصحي، حيث يمتاز بالتنافسية والجودة العالية، ويكفل الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين. ويأتي انبثاقاً من أهداف الخطة التي تسعى إلى خلق علاقة بين الطبيب والأسرة تتماشى مع المعايير العالمية للعلاج في مؤسسات الصحة الأولية، لتؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، بتمكين طبيب العائلة من متابعة مرضاه بشكل مباشر ومستمر، خاصةً فيما يتعلق بالأمراض الوراثية وغير السارية.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0846 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/02 - 54 : 11 AM