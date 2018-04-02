استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه شرق خان يونس

خان يونس في 2 ابريل /بنا/ استشهد، صباح اليوم ، شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضية، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وافادت وكالة الانباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية ، بأن الشاب فارس الرقب (29 عاما) استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاصة في بطنه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مواجهات على الشريط الحدودي شرق المدينة، التي تزامنت مع إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ الجمعة وحتى اليوم إلى 16 شهيدا، ولا زال عدد كبير من الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات القطاع، بفعل إصاباتهم الخطيرة بالرصاص من نوع "دمدم" المتفجر في الجسم.





خ.س



بنا 0844 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/04/02 - 52 : 11 AM