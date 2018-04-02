رئيس الغرفة يتسلم نسخة من كتاب الباحث جاسم حاجي المنامة في 02 أبريل/ بنا / استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس بمكتبه ببيت التجار الدكتور جاسم حاجي جاسم الباحث في شؤون الثقافة المؤسسية والاقتصادية والتكنولوجية بحضور النائب الثاني لرئيس الغرفة السيد محمد عبدالجبار الكوهجي، حيث قدم حاجي كتابه تحت عنوان (تكنو-إداري إنسكلوبيديا).

وأعرب السيد سمير ناس عن شكره للدكتور جاسم حاجي على هذا الإهداء القيم، مشيدا بما تضمنه الكتاب مجموعة من المقالات التي تناقش العديد من المواضيع التكنولوجية والاقتصادية والمؤسسية على صعيد مملكة البحرين والمنطقة والعالم، منوها بدور الباحثين البحرينيين وجهودهم لتعزيز مكانة المملكة على كافة المستويات، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.



من جانبه هنأ الدكتور جاسم حاجي مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الجديدة (29) برئاسة السيد سمير عبدالله ناس، مشيداً بما تمثله الغرفة من أهمية كبيرة في دعم ومساندة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في مملكة البحرين.

وقد استعرض حاجي خلال اللقاء ما تضمنه الكتاب الذي جاء في ثلاثة اقسام أهم وآخر المواضيع في مجال التكنولوجيا ودورها في تحسين وتطوير الاقتصاد، بالإضافة الى البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والعملات الرقمية الى استعراض سبل مواجهة التحديات التكنولوجية التي تواجه الشركات المتخصصة في الامن الالكتروني والحلول المقترحة لمواجهة خطر ذلك.







ح ب/و.ش



بنا 0829 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/04/02 - 34 : 11 AM