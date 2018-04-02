ارتفاع حصيلة شهداء "جمعة يوم الأرض" الى 16 خان يونس في 02 أبريل/ بنا / استشهد صباح اليوم الإثنين، مواطن متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضية، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية بأن الشاب فارس الرقب 29 عاما استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاصة في بطنه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مواجهات على الشريط الحدودي شرق المدينة، التي تزامنت مع إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ الجمعة وحتى اليوم إلى 16 شهيدا، ولا زال عدد كبير من الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات القطاع، بفعل إصاباتهم الخطيرة بالرصاص من نوع "دمدم" المتفجر في الجسم.



و.ش



بنا 0806 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/04/02 - 31 : 11 AM