معهد البحرين للتدريب يعرف طلبة الثانوي باحتياجات سوق العمل المنامة في 2 أبريل /بنا / شارك معهد البحرين للتدريب في معرض مؤسسات التعليم العالي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في المدارس الثانوية، لتوعية الطلبة بمتطلبات سوق العمل، وتوجيههم وإرشادهم لاختيار التخصص الدراسي المناسب بعد التخرج.



وزار فريق مختص من المعهد خلال شهري فبراير ومارس الماضيين 30 مدرسة ثانوية، حيث أطلع طلبة مختلف المسارات التعليمية على البرامج النظامية والدورات التدريبية التي يطرحها، وورشه ومختبراته المجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا.

ويواصل المعهد زياراته المدرسية في إطار المعرض لغاية نهاية أبريل الجاري.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0728 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/04/02 - 40 : 10 AM