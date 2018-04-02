بابكو الراعي الذهبي لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018

المنامة في 2 أبريل / بنا / أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران عن توقيع اتفاقية مع شركة نفط البحرين (بابكو) تتولى بموجبها شركة بابكو الرعاية الذهبية "المزود الرسمي لوقود الطائرات" لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 في نسخته الخامسة المزمع عقده في قاعدة الصخير الجوية، خلال الفترة ما بين 14-16 نوفمبر، برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبإشراف صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران وبتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني وبالتعاون مع شركة فارنبره الدولية المحدودة.

وفي هذا الصدد، قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ورئيس اللجنة التنفيذية بتوقيع عقد الرعاية مع المهندس خالد بوهزاع مدير عام فرع التسويق في بابكو، مؤكداً على جهود الشركة المتميزة التي صاحبت المعرض منذ انطلاقته.



كما أشاد سعادته بالدعم المتواصل الذي تقدمه شركة بابكو في شتى مجالات المعارض الفنية والتخصصية، وأضاف قائلاً: "إن مشاركة بابكو في فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران هو دليل على حرص الشركة على أن تكون واحدة من الشركات البحرينية الكبرى الراعية لحدث عالمي كمعرض البحرين الدولي للطيران، متطلعين بهذه الشراكة إلى تعزيز صناعة الطيران بكافة قطاعاته في المملكة وجعلها مركزاً ريادياً وجاذباً للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي الهام في المنطقة والتزامنا المتواصل بدعم عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 في مملكتنا الغالية".



وتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى إدارة بابكو على الدعم الفعال والمتواصل الذي تقدمه لرعاية معرض البحرين الدولي للطيران.



ومن جانبه صرح المهندس خالد بوهزاع مدير عام فرع التسويق في بابكو بأن مشاركة الشركة في رعاية هذا الحدث الدولي تمثل امتداداً طبيعياً لجهودها الدؤوبة وفق تعليمات وتوجيهات معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة شركة بابكو من أجل ترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية وتأكيد دور بابكو كداعم رئيسي لمسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.



وأكد اعتزاز بابكو بالمشاركة في رعاية هذه الفعالية الدولية بما يعمل على تعزيز المكانة الطيبة والسمعة الرائدة التي تتمتع بها المملكة في استضافة شتى المحافل الدولية انطلاقاً من منزلتها المرموقة في صناعة المؤتمرات والمعارض على مستوى العالم.



وتعد شركة بابكو بمثابة المزود الأول لوقود الطائرات في البحرين والمنطقة على مدار أكثر من 60 عاماً مما يؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في مساندة الجهود الرامية إلى تنمية وتطوير قطاع الطيران.



والجدير بالذكر أن المعرض نجح في الدورات الأربع الماضية في استقطاب نخبة من البنوك والشركات البحرينية لرعايته والذي من شأنه أن يساعد في تفعيل الحضور على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0724 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/04/02 - 34 : 10 AM