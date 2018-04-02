مركز المصالحة الروسية: اتفاق مبدئي مع جيش الإسلام للانسحاب من الغوطة الشرقية دمشق في 02 أبريل/ بنا /أعلن مركز المصالحة الروسية في سوريا عن اتفاق مبدئي تم التوصل اليه مع مسلحي جيش الإسلام، للانسحاب من الغوطة الشرقية.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو: "العمل مستمر على استمالة جماعة جيش لإسلام لوقف القتال ونزع السلاح"، داعيا قادة الجماعة، "بعدم جدوى المزيد من المقاومة واستخدام المدنيين في دوما كدروع بشرية".



وتابع: "تم التوصل، اعتبارا من اليوم، إلى اتفاق مبدئي حول انسحاب جيش الإسلام من الغوطة الشرقية وعلى المسلحين في دوما عند انسحابهم من البلدة، الكشف عن خرائط حقول الألغام والأنفاق وتطهير المباني المفخخة طوعا، وإزالة المتاريس وإزالة المعوقات عن طرق مرور المواصلات الرئيسية قبل الانسحاب".





و.ش



بنا 0617 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/02 - 28 : 09 AM