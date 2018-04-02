الاحتلال يعتقل فجرا فلسطينيين بينهم 6 اطفال وإصابات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل القدس في 2 ابريل /بنا/ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ستة أطفال بعد دهم منازلهم في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، و3 شبان من نابلس، فيما اصيب عدد من الشبان بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الاعتقالات شملت اطفالا تتراوح اعمارهم بين 13 و17 عاما في بلدة العيسوية التي تشهد مواجهات يومية ضد الاحتلال منذ أكثر من عام، وتخضع إلى حصار عسكري مشدد منذ شهرين.



واعتقلت قوات الاحتلال ، 3 شبان من مدينة نابلس ، خلال اقتحامها منطقة رأس العين ورفيديا بالمدينة، فجرا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.



واضافت الوكالة ان عددا من الفلسطينيين وطلبة المدارس اصيبوا بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت، صباح اليوم، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.



ونابلس سلمت قوات الاحتلال، اليوم، عائلة الشهيد عبد الرحمن ماهر بني فضل من بلدة عقربا، إخطارا بهدم منزلها ، بعد اقتحام البلدة فجرا.



و في القدس منعت قوات الاحتلال المتمركزة على باب السلسلة، إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك، دخول احد حراس المسجد. وقالت وكالة وفا إن الاحتلال صعّد في الآونة الأخيرة ملاحقاته وتضييقه على حُرّاس وسدنة المسجد الأقصى بسبب مراقبتهم الصارمة للمستوطنين خلال اقتحاماتهم وجولاتهم الاستفزازية المشبوهة للمسجد، ومنعهم أداء طقوس تلمودية فيه.







خ.س



بنا 0616 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/02 - 36 : 09 AM