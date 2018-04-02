ألبا تحصد جائزة منتدى السلامة الخليجي المنامة في 2 أبريل / بنا / حصدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة عالمياً في نشر ثقافة السلامة، جائزة منتدى السلامة الخليجي خلال نسخته الثانية.

وقد نظم المنتدى من قبل شركة يورو بتروليوم الاستشارية تحت رعاية معالي وزير النفط، وضم نخبة من الخبراء الدوليين والمتحدثين في مجال السلامة والصحة والبيئة.

وقد تسلم الجائزة بالنيابة عن الشركة من قبل وزير النفط معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، نائب الرئيس التنفيذي علي البقالي ، وذلك تقديراً لجهود الشركة المستمرة في تحسين مستويات الصحة والسلامة لموظفيها وللعمال المقاولين على حد سواء، وكذلك لمبادراتها البيئية المختلفة.



وبهذه المناسبة، صرح البقالي : "نحن فخورون بحصولنا على جائزة منتدى السلامة الخليجي، والتي تبرهن عن التزام الشركة الثابت بخلق بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفيها. ولا شك أن هذه الجائزة سوف تشجعنا على بذل المزيد من الجهود مع مضينا في استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع الشركة الضخم – مشروع خط الصهر السادس للتوسعة".



حضر حفل التكريم مدير أول السلامة والصحة والبيئة بشركة ألبا محمد خليل سعيد، ومراقب السلامة بالشركة هشام عبدالله الذي قدم ورقة خلال المنتدى.









أ.ا.ش/خ.س



بنا 0557 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/04/02 - 04 : 09 AM