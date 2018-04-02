الجيش اليمني يواصل التقدم في صعدة وحجة مسنودا بمقاتلات التحالف صعدة في 2 ابريل /بنا/ يواصل الجيش اليمني مسنودا بطيران التحالف، تقدمه الميداني بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة، لليوم الثاني على التوالي، وسط انهيار واسع في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية الرسمية، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي المطلة وطيبان، المطلان على سوق الملاحيظ.

وأضاف المصدر ان مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للمليشيا في مواقع متفرقة بصعدة، ومنها تعزيزات في مران كانت في طريقها إلى الملاحيظ، وأخرى في كوكبان بمديرية حيدان، وقد أسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الانقلابية.

وفي محافظة حجة كثفت مقاتلات التحالف العربي، ضرباتها الجوية على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية بالتزامن مع استمرار المعارك الميدانية. وقال مصدر ميداني لـ"سبتمبر نت" ان غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية بمديريات عبس ، وحرض، وميدي.



خ.س



بنا 0542 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/02 - 46 : 08 AM