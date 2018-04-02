مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 02 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



/اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البحرين يفيض بكميات مضاعفة من النفط الصخري.

/جلالة الملك: الاكتشاف مبشر بالخير للبحرين وشعبها.

/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون برقيات التهنئة.

/جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا بسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة الإعلان عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ البحرين.

/سمو رئيس الوزراء: الفشل نصيب كل من راهن على التأثير على قوة ترابطنا وتماسكنا قيادة وشعبا.

/سموه استقبل كبار المسؤولين والنخب الفكرية .. رئيس الوزراء: شعب البحرين يثبت يوما بعد يوم أن وعيه أكبر من استهداف وحدته.

/سموه استقبل جموعا من أهالي الصالحية .. رئيس الوزراء: احتياجات المواطنين أولوية لا تسبقها ولا تدانيها أي أولوية.

/وزير الداخلية يشيد بدور العوائل في تعزيز الوحدة وترسيخ القيم الوطنية.

/وزير التربية يزور طلبة الاحتياجات الخاصة بابتدائية خالد بن الوليد.

/الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من مدينة الملك عبدالله الطبية.

/عدد من سفن سلاح البحرية الملكي يغادر للمشاركة في التمرين العسكري «درع الخليج».

/مجلس الشورى يدين عمليات القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

/البحرين تستضيف ورشة عمل بعنوان «بناء القدرات في مجال احصائيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

/وزارة التربية تطرح برنامج التميز في أعمال السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب المتطورة.

/أحمدي نجاد: سيكون مصيرنا الخراب «نتيجة هذا الوضع».

/الاحتلال يرفض النداءات الدولية لإجراء تحقيق مستقل في مجزرة غزة.

/مصرع 15 عاملا في قطاع النفط في الكويت إثر تصادم حافلتين.

/اتفاق على إجلاء مقاتلين ومدنيين من دوما في الغوطة الشرقية.

/البابا يدعو إلى إنهاء «الإبادة» في سوريا.

/ستون دبلوماسيا روسيا طردتهم واشنطن يصلون إلى موسكو.

/الجنائية الدولية تتسلم من مالي رجلا تلاحقه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

/سقوط 16 قتيلا في معارك في كشمير الهندية.

/الجيش المصري يعلن مقتل ستة جهاديين وجنديين خلال عملية أمنية في سيناء.

















و.ش



بنا 0452 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/02 - 54 : 07 AM