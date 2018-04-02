الطقس في مملكة البحرين : غائم مع فرصة لتساقط امطار متفرقة في وقت لاحق من النهار المنامة في 2 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاثنين سيكون غائم مع فرصة لتساقط امطار متفرقة في وقت لاحق من النهار.

الرياح: شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 % الصغرى 25%.





م خ



بنا 0421 جمت 02/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/02 - 26 : 07 AM