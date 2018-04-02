القوات الباكستانية تقضي على عنصر إرهابي في إقليم "بلوشستان"



إسلام آباد في 1 أبريل/ بنا / قضت قوات الأمن الباكستانية على عنصر إرهابي خلال عملية نفذتها في إقليم "بلوشستان" جنوب غرب باكستان.

وقال بيان صادر عن الجيش الباكستاني اليوم أن قوات الأمن نفذت العملية في منطقة "مستونج" بإقليم بلوشستان وعثرت على موقع سري لعناصر إرهابية، وتبادل إطلاق النار مع الإرهابيين ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة ثلاثة منهم.

وأوضحت ان قوات الامن صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.





م خ



بنا 2233 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/02 - 35 : 01 AM