سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة‎ المنامة في أول أبريل/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة الفوز التاريخي لخيول الإمارات من خلال المهر ثندرسنو وتحقيقه الكأس الذهبية الثمينة في بطولة كأس دبي العالمي للخيل في دورتها الثالثة والعشرين.







وفيما يلي نص البرقية:​



صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



يسرني أن أعرب لسموكم العزيز عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز المهر ثندرسنو التابع لغودولفين الامارات بالكأس الذهبية الثمينة في كأس دبي العالمي للخيل في دورته الثالثة والعشرين.



إن هذا الإنجاز الذي سجلته دولة الإمارات في هذا المحفل الرياضي العالمي يعكس الدور المرموق للدولة الشقيقة في دعم سباقات الخيل وتعزيز دور هذه الرياضة العربية الأصيلة.



مع خالص تمنياتي لسموكم العزيز بوافر الصحة والسعادة ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة دوام الرفعة والازدهار .



دمتم سموكم سالمين موفقين



أخوكم

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



ن.ع/م.ح.



بنا 2030 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/01 - 39 : 11 PM