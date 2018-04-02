الإمارات: احتمالات تأثرنا من تحطم المختبر الصيني لا تتعدى 0.023 في المائة أبوظبي في أول أبريل / بنا / أكد فريق اماراتي متخصص أن نسبة تأثر دولة الامارات أو تعرضها لمخاطر جراء تحطم وسقوط مختبر "تيانجونج" الفضائي الصيني إلى الأرض ضئيلة للغاية ولا تتجاوز 0.023 في المائة.





ونقلت وكالة أنباء الامارات عن فريق العمل المشترك لمراقبة الأقمار الصناعية، خلال اجتماع لهم اليوم في مقر وكالة الإمارات للفضاء، أن أحدث التقارير الواردة للفريق بهذا الشأن تشير إلى أن القمر الصناعي الصيني سيسقط بعيداً عن دولة الامارات على الرغم من وجود احتمال ضئيل للقدرة على مشاهدته من الامارات.



وأشار الفريق إلى أنه يتابع المستجدات المتعلقة بالموضوع بالتعاون مع مركز الفلك الدولي وعدد من وكالات الفضاء ومراكز المراقبة العالمية تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها وكالة الإمارات للفضاء مسبقاً.



واستعرض المشاركون في الاجتماع الالية المتكاملة التي تم وضعها للاستجابة في حال سقوط جسم فضائي على الأرض والتي تشمل ستة سيناريوهات محتملة مع التأكيد أن نسبة حدوثها ضئيلة للغاية، وأكدوا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة رغم التأكيدات التي تشير إلى أن احتمالات تأثر دولة الامارات من سقوط المختبر الفضائي الصيني ضئيلة للغاية.



‏وكان المختبر الصيني قد أطلق أواخر شهر سبتمبر عام 2011 من قبل وكالة الفضاء الصينية قبل انقطاع الاتصال معه في العام 2016 ويبلغ وزن المختبر حوالي 8.5 طن.





م.ح.



بنا 1958 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/01 - 30 : 11 PM