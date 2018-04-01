جلالة الملك المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس دولة الإمارات بفوز المهر " ثندر سنو" بأغلى كأس عالمي للخيل المنامة في 01 أبريل/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة وتبريك إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة فوز المهر " ثندر سنو" التابع لغودولفين الإمارات بأغلى كأس عالمي للخيل في ختام بطولة كأس دبي العالمي للخيل في دورته الثالثة والعشرين، والذي يعد حدثا بارزا على مستوى العالم، يشارك فيه الفرسان من كل أنحاء العالم و الذي جرى على مضمار ميدان للسباقات في منطقة ند الشبا بدبي مساء أمس.







وفيما يلي نص البرقية:



صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ،

رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي حفظه الله





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...



يسرنا أن نبعث لسموكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز المهر " ثندر سنو" التابع لـ " غودولفين " الإمارات بأغلى كأس عالمي للخيل في ختام بطولة كأس دبي العالمي للخيل في دورته الثالثة والعشرين ، والذي يعد حدثا بارزا على مستوى العالم، يشارك فيه الفرسان من كل أنحاء العالم.



إن هذا الإنجاز الكبير والذي سيبقى خالدا في تاريخ الفروسية، لم يكن ليتحقق لولا العمل والجهد والتخطيط السليم، في كافة مراحل السباق، لاسيما وأن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولسموكم شخصيا ، تاريخا طويلا في هذا المجال .



وإذ نجدد لسموكم التهنئة بهذا الفوز المستحق، فإننا نعرب عن خالص تمنياتنا لسموكم ولشعب الإمارات الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.







حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين





ن.ع/ع ذ



بنا 1845 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/01 - 51 : 09 PM