رئيس مجلس الشورى يهنئ جلالة الملك المفدى بمناسبة اكتشاف اكبر حقل نفطي في تاريخ البحرين المنامة في اول أبريل/ بنا / رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خالص التهاني والتبريكات الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ مملكة البحرين، والذي جاء بفضل الله ثم بفضل توجيهات جلالة العاهل المفدى التي تؤكد دائمًا على إعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط، من أجل توظيف هذا المورد الحيوي لصالح عمليات التنمية والتطوير التي تشهدها المملكة، والتي تسعى إلى ما فيه خير الوطن والمواطنين.



وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن خالص تمنياته للعاهل المفدى بدوام التوفيق والنجاح بالمساعي التي يبذلها جلالته للارتقاء بالمملكة على كافة المستويات.



كما رفع معاليه خالص التهنئة الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، معتبرا هذا الإنجاز التاريخي الطيب ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يسعى دائمًا إلى البحث عن موارد لتوظيفها في عمليات التطوير التي تشهدها مملكة البحرين، ونتاج متابعة سمو رئيس الوزراء الدؤوبة ونهج سموه الوطني الذي يرتكز على الالتزام بالمصلحة العليا للمملكة، ويتماشى مع المتغيرات والتحديات المتسارعة لتحقيق التنمية الشاملة التي يسعى اليها سموه من خلال عمله الوطني البارز والمشهود، حتى وصلت مملكة البحرين إلى أرقى مستويات العيش الكريم للمواطن، وترسخت مبادئ الأمن والاستقرار وتعززت جهود التنمية والتقدم الشامل مما أدى إلى بناء قاعدة قوية وصلبة وأساس راسخ لبناء مستقبل مشرق لمملكة البحرين الغالية وأبنائها الكرام .



وأبدى معالي رئيس مجلس الشورى عظيم التقدير للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي الذي سينعكس على مستقبل مملكة البحرين وشعبها الكريم.



مؤكدا أن جهود سمو ولي العهد في مسيرة مملكة البحرين العزيزة ستبقى نبراسًا للجميع يهتدون بها لتعزيزها والبناء عليها؛ حيث اسهم سموه في تحقيق الإنجازات والتطلعات التي أرادها صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله والتي نعمل بحول الله بكل جد لتنفيذ إرادة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على المضي قدمًا في تحقيق نهضة البحرين في المجالات كافة.





ن.ع/م.ح.



بنا 1841 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/01 - 03 : 10 PM