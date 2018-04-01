الرئيس التنفيذي لتمكين يلتقي بمنتسبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية المنامة في 01 أبريل/ بنا / أكّد سعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) أنّ برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية يمثل أنموذجًا فريدًا من نوعه في إعداد وتطوير القيادات الشابة وتأسيسها وفقًا لأفضل الممارسات والبرامج التدريبية لتكون عناصر فعالة ومؤثرة في مستقبل المملكة.



وأضاف الدكتور جناحي أن هذا البرنامج قد عكس رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تأكيد أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية التي ترفد حركة التقدم والنمو.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين مع منتسبي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمنتسبي البرنامج.



وتخلل اللقاء عرض تعريفي بتمكين متضمنًا أبرز البرامج والأهداف التي تسعى لتحقيقها، إضافة إلى التطرق الى الإنجازات التي تمت منذ اطلاق صندوق العمل تمكين عام 2006، وما قدمه من البرامج المختلفة للأفراد والمؤسسات وذلك بهدف تطوير القطاع الخاص وتعزيز مكانته كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة.



الجدير بالذكر أن يوم غد الاثنين هو اليوم الأخير للتسجيل للدفعة الرابعة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.





ن.ع/ع ذ



بنا 1838 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/01 - 53 : 09 PM