وفاة 15 شخصا في حادث تصادم وقع بين حافلتين بالكويت الكويت في 01 ابريل / بنا / أعلنت الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت عن وفاة 15 شخصا وإصابة اثنين آخرين احدهما مواطن في حادث التصادم المأساوي الذي وقع في وقت سابق من اليوم الاحد بين حافلتين كانتا تقلهم على طريق الأرتال باتجاه الوفرة.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام أن الحافلتين اصطدمتا وجها لوجه ما ادى الى وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا مشيرة الى انه تم نقل احد الجريحين في سيارة اسعاف فيما تم نقل الآخر عن طريق الإسعاف الجوي.



وأفادت بأن عددا من مراكز الإطفاء سارعت للتعامل مع الحادث فور وقوعه معربة عن الاسف لوقوع هذا الحادث الاليم الذي "يجري التحقيق فيه حاليا بالتعاون مع الجهات المختصة لمعرفة ملابسات الواقعة".





ع ذ



بنا 1822 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/01 - 27 : 09 PM