فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث الجرائم الإسرائيلية القاهرة في أول أبريل / بنا / طلبت دولة فلسطين عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث جرائم اسرائيل ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين.

وأعلن سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أنه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث الجرائم الاسرائيلية.



وقال إن الاجتماع سيبحث الجرائم الاسرائيلية ضد المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة العودة الكبرى بمناسبة يوم الارض الجمعة الماضي للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والذى كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وأضاف، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت مجزرة ضد المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة راح ضحيتها 16 شهيدا، واكثر من 1500 جريح في انتهاك اسرائيلي جسيم لقانون حقوق الانسان الدولي والقانون الدولي الإنساني.







م.ح.



بنا 1819 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/01 - 24 : 09 PM