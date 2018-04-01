بناء على توجيهات مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.. تواصل الحملة التوعوية "تجنب" بمحاضرة في الجامعة الخليجية‎ المنامة في أول أبريل/ بنا / بناء على توجيهات سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، ألقى النقيبان عبداللطيف ساتر وناصر الكبيسي، محاضرة توعوية اليوم بالجامعة الخليجية بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وذلك في إطار الحملة التوعوية (تجنب) والتي تهدف إلى توعية المجتمع من الآثار المترتبة من (تجنب) تجاهل قراءة العقد، عدم الالتزام بالعقد، تجاهل الحضور إلى المحكمة في حال التبليغ ، تجاهل أي اتصال من الجهات الرسمية ، تجاهل الاستشارة في حال عدم معرفة لأي فقرة أو بند في العقد ، التعامل مع الأماكن غير المرخصة.



وكانت الحملة قد بدأت بمحاضرة توعوية في جامعة AMA الدولية وسط حضور كبير من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.



ن.ع/م.ح.



بنا 1816 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/01 - 20 : 09 PM