سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من سمو ولي العهد‎ المنامة في 01 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله و رعاه برقية تهنئة و تبريك من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين، وفيما يلي نصها:



صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



أرفع إلى سموكم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ليكون بذلك امتدادا للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، وتكليلا لجهود سموكم المضنية نحو البناء والتنمية.



ادعو الله أن يوفقنا جميعا لمواصلة العمل والعطاء الذي يقودنا إلى مستقبل مشرق ومزدهر.



و أسأل الله العلي القدير أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية والسعادة، لمواصلة عطائكم الخيّر في ظل المسيرة المباركة التي يقودها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه.



ودمتم سالمين موفقين ،،،





ابنكم



سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء





وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى



النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفيما يلي نصها :



صاحب السمو الملكي الابن العزيز الامير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله



ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،





فلقد كان من دواعي سرورنا واعتزازنا أن نطلع على برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة اكتشاف اكبر حقل للنفط في البحرين خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وإننا إذ نشكر لسموكم مشاعركم الوطنية النبيلة التي نعتز بها كثيراً لنؤكد بأن المنجزات الكبيرة والعديدة التي تحققها المملكة على امتداد مسيرتها التنموية إنما تتم بفضل تضافر جهودنا وسعينا لبناء نهضة وتقدم بلدنا العزيز ووقوف جميع أبناء الوطن المخلصين خلف قيادتهم الحكيمة ومواصلة العمل بكل الجهد لتحقيق رؤى صاحب الجلالة وآماله في تحقيق الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبه الوفي المحب لجلالته .



إن هذا الإنجاز الكبير الذي سعت إليه الأجهزة الحكومية المعنية بالتعاون مع الشركات العالمية الكبيرة وبفضل الجهود التي بذلتها اللجنة العليا للثروات والأمن الاقتصادي برئاسة سموكم سوف يسهم اسهاماً كبيراً بإذن الله تعالى في مسيرتنا الخيرة للتنمية والتطور .



مع أطيب تمنياتنا لسموكم واعتزازنا الكبير بكل ما تبذلونه من جهد اسهاماً في ما نسعى إليه جميعاً من نهضة وتقدم لبلدنا الحبيب.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،





خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء







ن.ع/ع ذ



بنا 1702 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/04/01 - 07 : 08 PM