رئيس مجلس النواب يهنئ جلالة الملك المفدى بالاكتشاف النفطي الكبير ويؤكد الدعم النيابي لعمليات استكشاف النفط المنامة في 01 أبريل/ بنا / رفع معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب خالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة الإعلان عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ البحرين، ومؤكدا معاليه الدعم النيابي بإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط.



واعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ التقدير للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي وأعضاء اللجنة والقائمين على قطاع النفط على ما أثمرت عنه الجهود الوطنية الكريمة في تحقيق النتائج الطيبة والأخبار المفرحة التي ستعود بالخير والنماء على مملكة البحرين وشعبها الكريم، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على البلاد الخير والعطاء.

واشار معالي رئيس مجلس النواب الى أنه بالتوجيهات الملكية السامية، للعملية التنموية الشاملة، وبجهود الحكومة الموقرة، استطاعت مملكة البحرين وفي العهد الزاهر أن تحقق المزيد من الانجازات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين والمستقبل القادم، وفق الخطط المدروسة والنهج الحكيم، وزيادة إيرادات الدولة واستقطاب المشاريع والاستثمارات، ضمن مسيرة العمل والانجاز لمملكة البحرين، ومنوها بأن هذا الانجاز المتمثل في اكتشاف حقل النفط سيسهم في نماء وتطوير البلاد في مختلف المجالات.



ن.ع/ع ذ



بنا 1657 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/01 - 44 : 09 PM