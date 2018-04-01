اختتام مؤتمر "البرامج التمهيدية في التعليم العالي" الذى نظمته جامعة البحرين على مدى يومين المنامة في أول أبريل/ بنا / أجمع المشاركون في المؤتمر الدولي الأول "البرامج التمهيدية في التعليم العالي: بوابة نحو النجاح" الذي نظمه مركز اللغة الإنجليزية بجامعة البحرين على أهمية إعادة التفكير المستمر في تصميم البرامج التمهيدية ومنهجيتها وتنفيذها في مؤسسات التعليم العالي.



جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي أقيم يومي (31 مارس و1 أبريل 2018) تحت رعاية الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، وبحضور كثيف من المسؤولين والأساتذة المهتمين بالبرامج التمهيدية في مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وعدد كبير من الخبراء وأصحاب التجارب في هذا المجال من دول العالم.



وقالت مديرة مركز اللغة الإنجليزية الدكتورة غادة جاسم: "لقد حقق المؤتمر أهدافه التي أقيم من أجلها، وذلك بحصول المشاركين من جامعة البحرين والجامعات الأخرى، على كم كبير من التجارب والخبرات الكثيفة التي تم عرضها يومي المؤتمر"، مشيرة إلى دعوة المشاركين بضرورة تكرار هذا المؤتمر في السنوات المقبلة نظرا لأنه يضع الجميع على آخر المستجدات في برامج السنة التمهيدية التي تعتبر من أهم سنوات الدراسة للطالب الجامعي، والتي كلما قويت، كلما قلت العوائق التي قد يواجهها الطالب في سنوات دراسته.



وقد توصل المشاركون أيضا في ختام المؤتمر إلى أن التعاون فيما بين أعضاء هيئة التدريس والشراكة مع المؤسسات الأخرى في المملكة هي السبيل الأمثل للنهوض بجودة البرامج التمهيدية.



كما أجمع الخبراء والأكاديميون في المؤتمر على أن تدريس اللغة الانجليزية ضمن البرامج التمهيدية لا ينبغي أن يقتصر على مهارات القراءة والكتابة والاستماع والتحدث فقط، بل يجاوزها إلى التركيز أيضا على مهارات القرن الحادي والعشرين التي يحتاجها الطلاب في دراستهم الجامعية وحياتهم العملية مستقبلا.



ورأى الخبراء والباحثون والممارسون الأكاديميون المجتمعون في المؤتمر مستقبلا مشرقا للبرامج التمهيدية في مملكة البحرين بفضل الجهود الحثيثة لجامعة البحرين في سبيل إقامة منبر للتعاون المشترك والتواصل فيما بين مختلف الكليات والجامعات في المملكة ودول مجلس التعاون. كما خلص المؤتمر إلى أنه يمكن لمملكة البحرين أداء دور فعال لتكون مركزا للبرامج التمهيدية في منطقة دول مجلس التعاون، فضلا عن الدور الريادي الذي تقوم به الجامعة البحرين لتحقيق هذا الهدف من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر للوقوف على سبل تحسين البرامج التمهيدية لتحقيق المعارف الأكاديمية لأجيال المستقبل وتلبية تطلعات قطاع العمل.



وقد استعرضت أوراق اليوم الثاني من المؤتمر المبادرات النشطة ودور هذه المؤسسات في إعادة اختراع البرامج التمهيدية لتزويد الطلاب بمجموعة أفضل من المهارات، وهي ورقة مقدمة من مركز اللغة الإنجليزية في جامعة البحرين، ومن كلية البحرين بوليتكنيك، حيث أشير إلى أن برامج عالمية تدعو الآن إلى تقف برامج إعداد الطالب للدراسة الجامعية على أربعة مكونات رئيسية: المحتوى الأكاديمي، وإعداد اللغة الإنجليزية، ومهارات الدراسة والتكيف الثقافي، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 1000 برنامج تمهيدي في جميع أنحاء العالم، ويتم تطبيق ثلثي هذه البرامج في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية.



ن.ع/م.ح.



بنا 1633 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/04/01 - 45 : 07 PM