استنكر الإنفلات في مواقع التواصل الاجتماعي .. نادي الرفاع يشيد بمضامين تصريحات سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة المنامة في 01 ابريل / بنا / أشاد نادي الرفاع الرياضي بمضمون التصريح الذي أدلى به العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بشأن التصدي بحزم للإساءات التي تصدرها بعض الحسابات المدسوسة في مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر نادي الرفاع الرياضي الإنفلات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن دأبت بعض الحسابات لتصدير الإساءات وإذكاء الفتنة وإشاعة الفوضى بعيدا كل البعد عن الأعراف والتقاليد والأخلاق المعروفة عن المجتمع البحريني الأصيل.



ويؤكد نادي الرفاع الرياضي أن شعب البحرين يتمتع بدرجة عالية من الحكمة ويقف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك المفدى ولا يمكن أن يلتفت لهذه الدعوات الخبيثة التي تهدف لضرب اللحمة الوطنية والإساءة للمملكة.



ويرفض نادي الرفاع الرياضي المساس بالذات الملكية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.



ويدعو نادي الرفاع الرياضي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى استغلال هذه التكنولوجيا إلى خدمة الوطن وعدم الإنجرار خلف الدعوات المغرضة التي يطلقها البعض بهدف إشاعة الفوضى ونشر الفتنة في المجتمع البحريني.





ع ذ



بنا 1624 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/01 - 29 : 07 PM