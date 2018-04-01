جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين المنامة في 01 أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه برقية تهنئة و تبريك من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وذلك بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين، وفيما يلي نصها:



سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة





ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أصدق وأخلص آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين والذي تم بفضل وتوفيق من الله ثم إرادة جلالتكم، إذ أن هذا الانجاز لم نصل إليه لولا توجيهات جلالتكم حفظكم الله ورعاكم، وهو ما يؤرخ لانطلاقة نهضوية جديدة في عهد جلالتكم الذي يتواصل مع الإعلان التاريخي لاكتشاف أول بئر للنفط في مملكة البحرين عام 1932 في عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ليسجل بذلك امتداداً لمسيرة الخير والبناء التي تميزت بتوظيف موارد النفط لصالح التنمية والتطوير بمملكتنا

الغالية .



إن العطاء والتقدم والانجاز هي عناوين بارزة أكدتها المسيرة المباركة التي تقودونها جلالتكم وفق رؤى وخطوات ثابتة تشهد فيها مملكة البحرين أزهى أيامها تحقيقا لتطلعات مستقبل هذا البلد الأمين وشعبها الكريم .



إننا يا صاحب الجلالة نعاهدكم على الاستمرار على الخطى التي ارتضيتموها جلالتكم نهجا للبناء والتقدم التي تلقى كل التأييد والمؤازرة من مواطني المملكة المخلصين ما يدفعنا نحو غد جميل و أفق أرحب من التنمية والازدهار وصناعة مجد هذا الوطن تحت راية جلالتكم حفظكم الله ورعاكم .



وأسأل الله تعالى أن يديم على جلالتكم نعمة الصحة والعافية وأن يكلل جهودكم الخيرة بالسداد والتوفيق .





ودمتم جلالتكم سالمين موفقين .



ابنكــم

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء







وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وفيما يلي نصها :



صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة



ولي العهد ، نائب القائد الأعلى ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد ..



بكل الاعتزاز ، تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بالإعلان عن اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين ، معبرين عن خالص تقديرنا لجهود سموكم من خلال رئاستكم للجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي ومضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تتم بشكل مدروس والتي أسفرت عن هذا الاكتشاف النفطي المبشر بالخير للبحرين وشعبها .



وإننا إذ نعبر عن اعتزازنا بهذا الجهد والإنجاز الذي من شأنه تعزيز طموحاتنا لتبقى مملكتنا نموذجا راقيا في التعامل مع التحديات وتحقيق كل الآمال التي يتطلع لها شعبنا العزيز ، لنؤكد على دور سموكم الريادي في مواصلة الأداء الوطني على طريق ازدهار البحرين وشعبها ، متمنين لسموكم الصحة والعافية.



ودمتم سالمين والله يحفظكم .



حمد بن عيسى آل خليفــة

ملـــــــــك مملكـــــة البحـــريــــن





ن.ع/ع ذ



بنا 1609 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/01 - 12 : 07 PM