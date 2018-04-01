عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من سمو رئيس الوزراء المنامة في أول أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة وتبريك من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله و رعاه، وذلك بمناسبة اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف واكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق في مملكة البحرين، وفيما يلي نص البرقية:



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه



ملك البلاد المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسرنا أن نرفع الى مقامكم السامي خالص التهنئة والتبريكات باكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تُقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين بالإضافة الى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق، مؤكدين لجلالتكم رعاكم الله أن هذا الاكتشاف سيشكل رافدا هاما للتنمية والتطوير في المملكة بقيادة جلالتكم وسيكون له أطيب الأثر على الارتقاء بالوضع الخدمي الذي يوفر الحياة الكريمة التي تنشدونها لكل مواطن.



ان هذا الاكتشاف الكبير الذي سيكون بإذن الله علامة فارقة ستعمل الحكومة على تطويعه لخدمة أغراض البناء والتحديث التي تُسرع بخطوات التطوير وتجعل المسار التنموي دائما في الاتجاه الذي يحقق تطلعات الجميع وبناء عليه فان الأجهزة الحكومية المعنية قد تم توجيهها للتعاون مع الشركات العالمية الكبرى وتكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا الاكتشاف الكبير.



وننتهز هذه المناسبة لنعرب عن تقديرنا للجهود التي بذلتها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة الابن العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في هذا الإنجاز والاكتشاف الأضخم والأبرز في تاريخ مملكة البحرين الحديث، داعين المولى جلت قدرته أن يُوفق الجميع لما فيه خير وصلاح هذا الوطن الغالي وشعبه العزيز تحت القيادة الحكيمة لجلالتكم رعاكم الله.



والله أسأل أن يحفظ جلالتكم ويديمكم ذخراً للوطن وشعبه



خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء





وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وفيما يلي نصها :



صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،



بكل التقدير والاعتزاز، تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بالإعلان عن اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ مملكة البحرين، داعين المولى عز وجل أن يديم الخير على بلدنا وشعبنا الكريم.



وإننا وإذ نعبر عن خالص تقديرنا لجهود سموكم ومتابعتكم الدؤوبة لكافة المشاريع والإنجازات التي تحققها الحكومة الموقرة في العديد من مجالات العمل الوطني، لنتطلع لأن يكون هذا الاكتشاف النفطي الكبير فاتحة خير ونهضة متجددة للبحرين وشعبها.



إن اكتشاف هذا المورد الكبير من النفط الصخري الخفيف والغاز العميق، إنما هو حصيلة عمل متواصل ونهج وطني ينطلق من الالتزام بالمصلحة الوطنية العليا والعمل على تلبية متطلبات التنمية الشاملة التي ترتبط بشكل وثيق باحتياجات المواطنين في شتى المجالات.



كما نستحضر، في هذا المقام وبكل اعتزاز، جهود صاحب السمو الملكي الإبن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في تحقيق هذا الإنجاز الوطني من خلال رئاسة سموه للجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي ومضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تتم بشكل مدروس والتي أسفرت عن هذا الاكتشاف النفطي المبشر بالخير للبحرين وشعبها ، في إطار المضي قدما في ترجمة التوجيهات الملكية ومراعاة المتغيرات المتسارعة والتحديات التي تستدعي فكرا عصريا وعملا مكثفا بما يحقق التنمية الشاملة.



وفي الختام، نبعث إلى سموكم أطيب التحيات وأصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ سموكم ويرعاكم، ودمتم سالمين.



حمد بن عيسى آل خليفــة



ملـــــــــك مملكـــــة البحـــريــــن



ن.ع/م.ح.



بنا 1605 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/01 - 08 : 07 PM