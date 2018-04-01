نادي عالي يشيد بتوجيهات سمو الشيخ ناصر لدرء الفتنة وشق الصف المنامة في 01 ابريل / بنا / أشاد نادي عالي بتصريحات عميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعية إلى الوقوف بقوة في وجه كل من يروج للشائعات التي تضر بالوطن والنسيج الاجتماعي ولا تخدمه.





وأبدى مجلس إدارة نادي عالي استنكاره من قيام البعض بالترويج لشائعات بعيدة عن الواقع واستخدام التقنيات الحديثة في شق الصف وبث كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار الذي تنعم به مملكة البحرين.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي عالي حسين العالي إن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يليق بشباب البحرين الذين من المُفترض أن يكونوا هم خط الدفاع الأول عن المملكة بدلاً من المساهمة في الاستغلال البشع للتقنيات الحديثة التي وُجدت اساسا لخدمة البشر وتقليل المسافات بين الدول والشعوب.

وأضاف العالي: لا ينبغي الانجرار وراء الشائعات في ظل الاستقرار الذي تشهده البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه .

وأكد العالي أن شباب مملكة البحرين يقف صفاً واحداً من اجل مواصلة مسيرة التنمية والتطوير، ويرفض الاساءة لرموزه الوطنية، مبيناً أن وقوف وزارة شئون الشباب والرياضة مع شباب الأندية في وجه هذه الظاهرة هو محل تقدير من منتسبي الأندية وشباب الوطن الذين يثمنون عاليا دعم سعادة وزير شئون الشباب والرياضة السيد هشام بن محمد الجودر الدائم والمتواصل، ويثنون على تصريحاته الاخيرة الداعية الى نبذ الفرقة والاصطفاف خلف قيادة جلالة الملك المفدى .







ع ذ



بنا 1553 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/01 - 07 : 07 PM