نادي المحرق يشيد بتصريحات العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد ويؤكد على ضرورة التصدي للتصرفات الدخيلة على المجتمع البحريني المنامة في 1 ابريل / بنا / أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي المحرق وكافة منتسبي النادي بما تضمنه تصريح سمو العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل المفدى للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بشأن التصدي للمحاولات الفاشلة لزرع الفتنة في المجتمع البحريني من خلال حسابات مدسوسة تروج الأكاذيب والشائعات والتي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة منها للنيل من المسيرة المباركة والتطور بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وأكد بيان نادي المحرق على التأييد الكامل للخطوات التي تتخذ بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بشأن الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد من خلال وضع حد للتجاوزات والممارسات غير المسبوقة التي تمثل انتهاكاً تاماً للحياة الديمقراطية، وخروجاً على القانون والنظام من جماعات حاولت إثارة المشاكل بأسلوب يتنافي وقيم وأعراف مجتمعنا الآمن الذي يمثل أنموذجاً للمجتمعات التي يتوفر فيها السلم والأمن للمواطنين والمقيمين على حد سواء.



ودعا بيان نادي المحرق إلى ضرورة تصدي مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجمعيات والأندية والهيئات لكل الأعمال والتجاوزات التي من شأنها عرقلة مسيرة البناء والعمل الوطني ، ومواجهة كافة التصرفات الغريبة على مجتمعنا البحريني والتي تهدد في المقام الأول السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.



وأكد نادي المحرق الوقوف صفا واحدا خلف قيادة عاهل البلاد المفدى، في السعي المخلص والحثيث نحو تحقيق دولة الرفاهية والتقدم والازدهار للجميع، داعين الله أن يحفظ مملكة البحرين الغالية بقيادة جلالة الملك المفدى وشعبها الوفي من كل مكروه.



















ع ذ



بنا 1539 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/01 - 46 : 06 PM