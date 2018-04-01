سمو رئيس الوزراء يستقبل جموعا من أهالي قرية الصالحية.. ويؤكد حرص الحكومة على تهيئة وتوفير كافة الخدمات للمواطنين المنامة في أول أبريل / بنا / لدى استقبال سموه لوفد من أهالي قرية الصالحية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن احتياجات المواطنين أولوية لا تسبقها ولا تدانيها أية أولوية، ومناشداتهم تلقى الاستجابة السريعة منا لأننا قريبون منهم وهم قريبون منا، ونحن في الحكومة نحرص أن نهيئ ونوفر لمواطنينا الخدمات كافة، وقال سموه" كل الوزراء والمسؤولين في الحكومة وأنا في مقدمتهم نتابع احتياجات المواطنين ونعمل على تحقيقها"​، وأصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته الكريمة لوزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان بزيارة بعض البيوت المتضررة في الصالحية ولقاء العوائل ذات الحاجة وتلبية متطلباتها على الفور وتحديد مواقع بناء وحدات اسكانية جديدة لأهالي القرية ضمن المشاريع الاسكانية التي تنفذها الحكومة.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم وفداً من أهالي قرية الصالحية، الذين رفعوا إلى سموه أسمى آيات الشكر والتقدير على توجيهات سموه الكريمة مؤخرا بمتابعة احتياجات أهالي القرية من الخدمات الإسكانية بما يحقق كفاية الأهالي فيها من هذه الخدمات.



وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، على أن جميع المشروعات التنموية التي تشهدها مختلف مدن وقرى المملكة تهدف إلى توفير أسباب الراحة والطمأنينة للمواطنين في حياتهم ومعيشتهم على كافة المستويات.



وأكد سموه أن الحكومة بجميع وزاراتها وأجهزتها ستواصل العمل من أجل تحقيق كل ما يتطلع إليه المواطنين في مختلف مناطق البحرين، وأن جميع الطاقات والإمكانات موجهة لأن تنال كافة مدن وقرى مملكة البحرين نصيبها من التنمية الشاملة التي تكفل للمواطن احتياجاته وتلبي تطلعاته بشكل مستدام.



وقال سموه: "إنه لا توجد قيود أو حواجز بين الحكومة والمواطن أينما كان، والأبواب دائما مفتوحة وقنوات التواصل متعددة وصوت المواطن مسموع، وتلبية احتياجاته هي محور كل جهد تقوم به الحكومة".



واستمع سموه من أهالي الصالحية إلى مطالبهم الخاصة بتطوير البنية التحتية والطرق والإسكان، حيث أكد سموه أن تحقيق تطلعات المواطنين هو واجبنا ومسئوليتنا، التي لا يشغلنا عنها أي أمر أخر، وسنظل نبذل جهدنا في هذا المسار من أجل رفاه المواطنين وازدهار ونماء الوطن في حاضره، وتوفير العيش الكريم للأجيال المقبلة.



ونوه سموه إلى ما تحقق من تقدم في المسارات التنموية لتوفير متطلبات المواطنين، خاصة على صعيد الملف الإسكاني الذي يحظى بكل الاهتمام والدعم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وكفاية المواطنين من الخدمات الإسكانية في كافة مناطق المملكة.



من جانبهم توجه أهالي قرية الصالحية بخالص الشكر ووافر التقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يقدمه سموه من نموذج في القرب من المواطنين والحرص على تلمس احتياجاتهم، مشيدين بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورعاية سموه لكافة المواطنين بلا استثناء في إطار ما يوليه سموه من اهتمام بترسخ الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الوطني وتعزيز قيم المواطنة والولاء للوطن.



وأثنوا على الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على صعيد ترسيخ دعائم النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وبما يوليه سموه من حرص دؤوب على تلمس احتياجات المواطنين والتواصل معهم.



وأكدوا أن توجيهات سموه بمتابعة احتياجات القرية في القطاع الاسكاني أثلجت صدورهم وأدخلت السعادة إلى نفوسهم، مؤكدين أن ذلك يجسد نهج سموه في أن يكون قريبا من المواطنين يتابع احتياجاتهم ويوجه إلى تلبيتها.



وقد تشرفت فاطمة سلمان محمد بإلقاء كلمة نيابة عن الأهالي كما تشرف مشعل المالكي بإلقاء قصيدة شعرية أمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.



ن.ع/م.ح.



بنا 1446 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/01 - 49 : 05 PM