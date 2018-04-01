د. رفيع: حريصون على دمج مرئيات الأطباء في استراتيجية جمعيتهم للعامين القادمين المنامة في 01 أبريل/ بنا / أكد رئيس جمعية الأطباء الدكتور محمد عبد الله رفيع أن اجتماع الجمعية العمومية المقرر السبت القادم (7 ابريل 2018) في مقر الجمعية بالجفير يمثل فرصة مواتية لتقييم أداء جمعية الأطباء لناحية مجمل البرامج والمشاريع والمبادرات التي نفذتها على مدى العامين الفائتين من جهة، والسماع لمرئيات الأطباء بشأن تعزيز الأداء ودمجها في استراتيجية الجمعية للعامين القادمين.

وشدد د. رفيع على أهمية حضور الأطباء أعضاء الجمعية اجتماع الجمعية العمومية هذا من أجل التشاور حول التحديات والفرص أمام الطبيب في مملكة البحرين، وما الذي يمكن أن تقدمه في هذا الصدد، خاصة وأن الجمعية هي المظلة الرسمية لجميع الأطباء في مملكة البحرين، وجسر الوصل الفعال بينهم وبين الجهات الرسمية ممثلة في المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وغيرها.



وأشار إلى حرص مجلس إدارة الجمعية على تلمس هموم الأطباء المتمثلة بتعزيز أوضاعهم المهنية، وفرص التوظيف والتدريب والترفيع، وتوفير الحماية اللازمة لهم إزاء مسألة الخطأ الطبي، وتعزيز فرص التدريب الطبي المستمر وغيرها، لافتا في هذا الصدد إلى أن مجلس الإدارة الحالي قام بالكثير من الخطوات الكبيرة في تلك الأمور، ومن المرتقب أن يواصل مجلس الإدارة الجديد البناء على ما تحقق من منجزات.



على صعيد ذي صلة أوضح د. رفيع أن مجلس إدارة جمعية الأطباء الحالي نفذ نحو 80% من مفردات الخطة التنفيذية لاستراتيجيته التي أطلقها في العام 2016، وقال "سنعرض خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم تقريرا أدبيا مفصلا بمجمل المبادرات والمشاريع والبرامج التي نفذتها الجمعية، إضافة إلى رصد النشاط الملحوظ لـتسع روابط علمية جرى تشكيلها تحت مظلة الجمعية وقامت بمجهود علمي بحثي واضح".



واختتم رئيس الجمعية تصريحه بالتأكيد على أهمية تعزيز صلابة الجسم الطبي الذي يضم كل الأطباء في مملكة البحرين، والعمل يدا بيد من أجل تعزيز مستويات الأداء وتلافي أية أوجه قصور، مؤكدا أن جمعية الأطباء كانت وستبقى بيتا ومظلة وعونا وسندا لجميع الأطباء في مملكة البحرين.





ن.ع/ع ذ



بنا 1358 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/01 - 12 : 05 PM