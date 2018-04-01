رئيس مركز شباب كرزكان يشيد بمضامين تصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المنامة في 01 أبريل/ بنا / أعرب منصور الفردان رئيس مركز شباب كرزكان عن تأييده الكامل لما ورد في تصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية من مضامين صادقة ورأي حاسم يمثل ركيزة هامة في العلاقات بين أبناء المجتمع الواحد وشعب البحرين الوفي.

و أضاف الفردان قائلا: "لابد من الوقوف بحزم وارادة قوية تجاه من يعبث بعلاقات أبناء هذا الوطن العزيز ومن يسعى لخلق الفتن والنعرات والشائعات والأكاذيب التي يراد منها النيل من إرادة هذا الشعب قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه".



كما نوه الفردان بالخطوط العريضة والمباديء السامية الذي تضمنه تصريح سموه ضد كل من يريد السوء والشر بهذا الشعب المتماسك والمرتبط بقيادة جلالته وبتماسكه تجاه خطابات الكراهية التي تقوض السلم الأهلي وتريد الإخلال بأخلاقيات الشعب البحريني.





ن.ع/ع ذ



بنا 1357 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/01 - 10 : 05 PM