بعد نجاح فعاليات سوق البسطة .. دعم سمو رئيس الوزراء كان له الأثر في النجاح .. المشروعات الهادفة تحظى بتشجيع من الحكومة المنامة في أول أبريل/ بنا / أُختتمت أمس فعاليات سوق البسطة التي نظمتها واستضافتها قرية "جرفيتي" بالتعاون مع تمكين حيث شهدت اقبالا كبيرا من الزوار والضيوف وصل الى حوالي ٢٢٥ الف زائر على مدى شهرين من ١ فبراير الى ٣١ مارس.



وتميزت أيام وليالي سوق البسطة بأجوائها التراثية والشعبية وتسليطها الضوء على عادات وتقاليد مملكة البحرين وأهم الصناعات والفنون الشعبية التي كانت ولازالت تتميز بها.



وكان من أبرز ما حظي به السوق من اهتمام هي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للسوق والتي شكلت دعم كبير لنجاح هذه الفعالية، خاصة بعد ان أشار سموه الى أهمية الفعاليات التي تعمل على إبراز التراث البحريني وتعريف الأجيال بثرائه وتنوعه، ومنها سوق البسطة الذي اصبح علامة مميزة تعكس الهوية البحرينية الأصيلة، فضلا عن تأكيد سموه على دعم وتشجيع الحكومة لمثل هذه المبادرات الهادفة التي تهيئ الفرصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتطور وتمكينها من القيام بدور أكثر حيوية في خدمة الاقتصاد الوطني.



وقد جاء افتتح معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة لسوق البسطة، تأكيدا لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، في إتاحة المزيد من الفرص التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكفل لها النمو والتطور للإسهام بدورها في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في المملكة.



وأكد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، إن سوق البسطة يعتبر إحدى المنصات الرائدة التي تهتم برعاية ودعم المبتكرين والأسر المنتجة في إطار التراث الوطني، والذي من خلاله يتم الترويج للمشاريع الصغيرة لتصبح تجارة مستدامة.



وشهد موسم سوق البسطة لهذا العام مشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشخصيات، بالإضافة الى مشاركة شخصيات مختصة في مجال الثقافة والاعلام والفنون والصحة، كالفنان محمد ياسين ، ابراهيم بحر، ويوسف محمد، والدكتور عادل بوسراقة، وسعد البوعينين، وعماد عبدالله ووليد الشيخ، والذين عبروا جميعهم عن اعجابهم بفعاليات وبرامج سوق البسطة لهذا العام، مشيدين بحسن التنظيم والاستضافة واهتمام المسئولين بقرية جرافيتي على انجاحه واتاحه الفرصة للجمهور للاطلاع على التراث البحريني الاصيل، باعتباره فرصة ليطلع الجمهور على هذا السوق التراثي الجميل والاستماع للأغاني البحرينية القديمة .



كما أعرب الفنان والمخرج البحريني جمعان الرويعي عن سعادته بمشاركته في فعالية سوق البسطة من خلال مسابقة اكتشاف المواهب الجديدة التي سلطت الضوء على المواهب البحرينية الشابة واختيار النخبة منهم لمواصلة مسيرتهم ودعم قدراتهم ورفع كفاءتهم.



فيما اشارت الفنانة البحرينية شيماء سبت الى ان مسابقة اكتشاف المواهب شهدت حضورا لافتا سواء من قبل المشاركين فيها او من قبل الجمهور، منوهة بتفاعل الجمهور مع مثل هذه البرامج الثقافية والفنية.



وقد عبر الزوار بعد مرور شهرين من الفرح ورسم البهجة في قلوب الكبار والصغار عن إعجابهم وتفاعلهم بكل ما تضمنه السوق الذي يسعى الى الحفاظ على التراث البحريني الأصيل من خلال تقديم لوحات فنية متنوعة تحكي واقع الإنسان البحريني قديما وكيف كان يمارس حياته اليومية، حيث أشاد زوار سوق البسطة بالتسهيلات التي قدمتها قرية جرافيتي سواء للجمهور أو للباعة والتجار، وبتميز السوق الذي توسط قلوب البحرينيين بألحان الماضي ومزجه بالحاضر الجميل، وبتنظيمه الناجح وموقعه المناسب وتوفير مواقف السيارات الكافية بالإضافة الى تنوع البرامج الثقافية والفنية، متمنين استمرار فعاليات وبرامج سوق البسطة طوال العام باعتباره أحد منارات التراث والفن والذي يسهم في التعريف بأصالة وعراقة مملكة البحرين وثقافة شعبها الأصيل.



وشهد مسرح سوق البسطة إقامة العديد من المحاضرات وورش العمل التي تناولت مواضيع تهم الجمهور كالمحاضرات التوعوية والطبية والثقافية وكذلك تعليم الأطفال وتدريبهم على أهم الصناعات التقليدية وكان آخرها صناعة السفن وذلك بالتعاون مع هيئة الثقافة والسياحة والآثار بالإضافة الى اكتشف مواهب الشباب ودعمها، وتنويع عروض الفرق الشعبية.



فيما أعرب الشباب من أصحاب المحلات التجارية والأسر البحرينية المنتجة عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على سوق البسطة على الدعم وتوفير التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات من مما سهم في تحقيق أعلى درجات النجاح وبالتالي التعريف بمشاريعهم، وتنوعت المعروضات بين الاكلات الشعبية المعروفة قديما والملابس التراثية والادوات والاكسسوارات المنزلية، فيما شاركت الادارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية بعرض منتوجات ومشغولات نزلائها ونزيلاتها .



ن.ع/م.ح.



بنا 1349 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/01 - 59 : 05 PM