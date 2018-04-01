رئيس مركز شباب الوسطى يشيد بتصريحات سمو الشيخ ناصر بن حمد المنامة في 01 أبريل / بنا / أشاد السيد إبراهيم أحمد العسمي رئيس مركز شباب الوسطى بتصريحات العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والتي دعا فيها للمحافظة على الوطن وحفظ مكتسباته، بعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الفرقة وشق الصف الوطني وتتعدى على رموز وأركان المملكة.



وثمن العسمي بما جاء في تصريحات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من دعوات حازمة لوقف هذه الحسابات ومحاسبتهم وعدم الالتفات للدعوات المشبوهة والتي من شأنها تفكيك اللحمة الوطنية وبث سموم الفرقة، متمنيا من سموه أن يتم ردع كل من يقوم باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لأهداف شخصية ومآرب خبيثة تسعى للنيل من وحدة الشعب البحريني والتشكيك في ولائهم لقيادتهم.



ع إ ح/ع ع



بنا 1312 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/04/01 - 31 : 04 PM