رئيس مركز شباب سافرة يشيد بتصريحات سمو الشيخ ناصر بن حمد الداعية للوقوف بحزم تجاه المسيئين المنامة في 01 أبريل / بنا / أشاد النائب محسن البكري عضو مجلس النواب البحريني رئيس مركز شباب سافرة بتصريحات العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بشأن التصدي والوقوف بحزم تجاه الاستخدام المسيء والمدسوس لمواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابات منظمة لترويج الإشاعات وتلفيق الأكاذيب.



وأكد النائب البكري أن شعب البحرين الواعي والمثقف سيتصدى لحسابات زرع الفتنة وشق الصف، وسيقف بوجه كل من يحاول تشويه مسيرة النماء والتطور في المملكة أو يحاول الطعن في مشروع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإنجازات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.



واوضح رئيس مركز شباب سافرة أن تصريحات سمو الشيخ ناصر هي سلاح لكل شابات وشباب البحرين ويرفع من مستوى إدراكهم بالمخاطر المحيطة بالمملكة ويقوى تمكسهم وإيمانهم باللحمة الوطنية ويرفع من قدراتهم ليقفوا كالبنيان المرصوص في الدفاع عن وطنهم وأمنه واستقراره.



ودعا النائب البكري شابات وشباب البحرين لاستخدام التكنولوجيا ووسائلها بما يجلب النفع عليهم اولاً وعلى مجتمعهم وأمتهم ثانياً، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار المملكة بأرقى صورها.



ع إ ح/ع ع



بنا 1308 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/04/01 - 30 : 04 PM