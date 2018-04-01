بن شمس يتواصل مع موظفي القطاع الحكومي مباشرة عبر مدونة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المنامة في 01 أبريل / بنا / يتواصل سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" شخصياً مع موظفي القطاع الحكومي، بدءاً من اليوم الإثنين 2 أبريل الجاري عبر مدونته التي ستكون متاحة عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh، في حوار مفتوح حول البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية وخدمات المعهد، كما سيكون في بث حي للتحاور مع مستخدمي الانستغرام عبر الـبث المباشر (Instalive) من خلال حساب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية iGABahrain@، لمدة نصف ساعة ابتداءً من الساعة 9:30 صباحاً في نفس يوم.

ويناقش بن شمس من خلال مدونته والبث الحي البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية وارتباطه بالتطور الوظيفي، كونه مصمما خصيصاً ليناسب الاحتياجات التدريبية للموظفين منذ انضمامهم كمستجدين في القطاع العام، وبما يواكب التطور الوظيفي للموظف إلى أن يصل إلى المستويات الإشرافية والإدارية، وصولًا إلى مستويات القيادة العليا في السلم الوظيفي في القطاع العام، علماً بأنه سيستمر بعد انتهاء البث في التواصل والرد على جميع ما يرد على مدونته الإلكترونية في البوابة الوطنية Bahrain.bh.



وأكد بن شمس أهمية تجربة البث المباشر في التواصل مباشرة مع موظفي القطاع الحكومي، وذلك للاستماع إلى الآراء والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة من قبل المعهد نحو الوصول إلى رؤيته الرامية إلى تحقيق أداء حكومي متطور لتنمية مستدامة، مشيراً إلى أن هذه المدونة تعد فرصة للعمل والمساهمة في تطوير القطاع الحكومي في مملكة البحرين والارتقاء بالأداء الوظيفي.



وأضاف أن المعهد يعمل على مواكبة التوجهات الحالية من خلال تفعيل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة القصوى منها للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور حيث أنها منصة مفتوحة، لها بالغ الأثر الإيجابي في تعزيز الثقة وخلق نوع من الألفة بين المواطن والجهات الحكومية ومسؤوليها.



يشار إلى أن المدونة الإلكترونية المتاحة عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين والجمهور في مملكة البحرين، حيث أن هذه المشاركة الإلكترونية تتسم بالسرعة في التواصل بين الجمهور وصناع القرار في مملكة البحرين.



جدير بالذكر أنه منذ عام 2009 تم إطلاق 13 مدونة إلكترونية، شارك فيها مجموعة من المسؤولين الحكوميين يمثلون مختلف قطاعات المملكة منها ديوان الخدمة المدنية والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ووزارة الصحة وغيرها.



ن.ف/ع ع



بنا 1305 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/01 - 41 : 04 PM