رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشرقي يشيد بتصريح ناصر بن حمد المنامة في 01 أبريل / بنا / أشاد الشيخ عبدالله بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشرقي بتصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي عبر سموه فيه عن رفضة واستنكاره للاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل مثيري الفتن، والترويج عن الشائعات والأكاذيب؛ التي من شأنها أن تضعف اللحمة الوطنية؛ وتؤدي للتفكك والانقسام بين مواطني مملكة البحرين الذي عرف عنهم إيمانهم بالوحدة الوطنية والتآخي بين الجميع والالتفاف حول قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وقد زادت هذه الوحدة تماسكا وقوة بما ينسجم ويؤكد على ما ورد بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة بن أحمد آل خليفة ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة الصحيحة بما يعود على الوطن والمجتمع والأفراد بالنفع، من خلال الاستثمار الفعال للتكنولوجيا وتطبيقاتها.



ن.ف/ع ع



بنا 1252 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/04/01 - 08 : 06 PM