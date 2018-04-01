وزير الداخلية يشيد بدور الخدمات الطبية الملكية المنامة في 1 ابريل / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم ، سعادة اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين.



وفي مستهل اللقاء، أشاد معالي الوزير بدور الخدمات الطبية الملكية وكافة العاملين فيها، وما يتم تقديمه من مساعدات طبية متقدمة لرجال الشرطة مما كان له عظيم الأثر في نفوس كافة منتسبي وزارة الداخلية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أداء واجبهم في تحقيق أمن الوطن وتعزيز الاستقرار.



وخلال اللقاء، تسلم معالي الوزير، التقرير السنوي للخدمات الطبية الملكية لعام 2017 والذي يعكس ما تشهده الخدمات الطبية الملكية من تطور في الرعاية الصحية والعلاجية.



ع إ ح/ع ع



بنا 1159 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/01 - 04 : 03 PM