وزير الداخلية يستقبل عددا من أفراد عائلة آل مبارك السعودية ويشيد بدور العوائل في البلدين في تعزيز روابط الوحدة والتآلف المنامة في 1 أبريل / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم، عددا من أفراد عائلة آل مبارك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، يتقدمهم فضيلة الدكتور قيس بن محمد آل مبارك.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الوزير، بأفراد العائلة الكريمة، مشيدا بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على تعزيز التلاحم والترابط ، بما يترجم رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين، حفظهما الله ورعاهما، والتي تهدف إلى تحقيق التعاون والتكامل وتحقيق الخير للبلدين الشقيقين.



كما أشاد معالي وزير الداخلية بدور العوائل في البلدين الشقيقين في تعزيز روابط الوحدة والتآلف وإرساء وترسيخ القيم الوطنية ودعم الأمن والاستقرار، منوها في هذا الصدد إلى الدور المتميز لعائلة آل مبارك الكريمة وإسهاماتها الطيبة في مجال العمل المجتمعي.



من جهتهم، عبر أفراد عائلة آل مبارك عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية وحرصه على تعزيز التواصل، بما من شأنه تعميق روابط الأخوة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من أجل حماية الأمن وتعزيز الاستقرار.



ع إ ح/ع ع



بنا 1155 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/01 - 59 : 02 PM