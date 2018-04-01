عاهل البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا بسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة الإعلان عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ البحرين المنامة في 1 أبريل / بنا / أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الإعلان عن اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخ البحرين.



وفي بداية الاتصال ابتهل جلالته إلى المولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منّ على البحرين وأهلها باكتشاف هذا الحقل الكبير، سائلاً المولى عز وجل أن يديم الخير على الجميع.



كما أعرب جلالته عن شكره إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي وأعضاء اللجنة والقائمين على قطاع النفط على ما تحقق من نتائج طيبة والتي تحمل الخير الكثير لشعب البحرين الذي يستحق مزيداً من الحياة الكريمة.



ونوه جلالته بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تنفيذ التوجيهات الملكية بإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط، مثمنا جلالته حفظه الله العمل على وضع التوجيهات موضع التنفيذ وقيام اللجنة العليا بوضع الخطط التفصيلية للاستكشاف ومتابعة تنفيذها.



ع إ ح/ع ع



بنا 1137 جمت 01/04/2018













عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/01 - 33 : 03 PM