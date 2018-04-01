النادي الأهلي يشيد بتصريحات سمو الشيخ ناصر بالوقوف بحزم ضد الدعوات المشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المنامة في 01 أبريل/ بنا / أشاد رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي خالد كانو بتصريحات العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بشأن الوقوف بحزم في وجه المحاولات لزرع الفتنة عبر حسابات مدسوسة تروج الأكاذيب والشائعات.

وثمن كانو كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحازمة التي تنم عن وعي كبير بأهمية وحدة الصف الوطني في مملكة البحرين، وتؤكد التمسك بالقيم والعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة التي تميز مجتمعنا وفي مقدمتها الالتفاف خلف قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



ودعا كانو جميع الشباب الى ضرورة تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سليمة لا تمس السلم الأهلي وضرورة التأكيد على اللحمة الوطنية البحرينية للمحافظة على المكتسبات الوطنية والتوجهات التي دعت لها بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وضرورة وأد مصادر الفتنة التي لا تتناسب مع مجتمعنا البحريني المسالم.





ع إ ح/خ.س



بنا 1119 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/01 - 25 : 02 PM