الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة والتلفزيون يعلن عن انطلاق المرحلة الاولى من تجديد قناة البحرين الدولية المنامة في 1 ابريل / بنا / أعلن السيد عبدالله خالد الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة والتلفزيون بوزارة شؤون الاعلام ان الجمهور الكريم على موعد في الساعة الخامسة من مساء اليوم الاحد مع انطلاق المرحلة الاولى من تجديد قناة البحرين الدولية (Bahrain International).



وأكد الدوسري ان عملية تجديد القناة جاءت بناء على توجيهات سعادة وزير شؤون الاعلام، مشيرا إلى أن الوجه الجديد للقناة تم العمل عليه من خلال السواعد البحرينية الشابة في الوزارة، مشددا على ان وزارة شؤون الاعلام تثق دائما بسواعد موظفيها وابداعهم، وتدفعهم الى تقديم كل ما من شأنه ابراز وجه البحرين الحضاري.



وقال الدوسري ان المرحلة الاولى من عملية تجديد القناة ستتضمن برنامجين يوميين و6 برامج اسبوعية، مشيرا إلى أن هذه هي البداية فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أن القناة ستزخر بالبرامج المتنوعة في القريب العاجل.



وأضاف الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة والتلفزيون أن قناة البحرين الدولية تحمل رسالة بالغة الاهمية للعالم، مفادها أن البحرين بلد يتمتع بالتطور الحضاري والثقافي والاقتصادي، وهي ارض السلام والمحبة ترحب بالجميع.



ع إ ح/ع ع



بنا 1116 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/01 - 22 : 02 PM