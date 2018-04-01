عدد من السفن التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني غادرت المملكة للمشاركة في درع الخليج1 المنامة في 01 أبريل/ بنا / غادرت عدد من السفن التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين للمشاركة في الجانب البحري من التمرين العسكري المشترك ( درع الخليج/ 1)، الذي يعد من أضخم التمارين في المنطقة بمشاركة قوات عسكرية من 23 دولة شقيقة وصديقة.



وتأتي مشاركة مجموعة القتال لقوة دفاع البحرين في فعاليات التمرين العسكري المشترك (درع الخليج/ 1) تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وذلك حرصاً من جلالته على كل ما من شأنه تعزيز أُطر التعاون العسكري وزيادة التجانس بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والإسلامية، والصديقة، وإيجاد روح العمل المشترك الجماعي لتبادل الخبرات وتقوية التعاون المشترك لقوات جيوش دولها.



وتهدف هذه التمارين إلى تبادل الخبرات العسكرية بين قوات دول الخليج الشقيقة وإثراء الخبرات القيادية القتالية للقوات المشاركة وصقلها، وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك لما له من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات العسكرية مع القوات الشقيقة في مختلف العمليات العسكرية المشتركة.



وقال العقيد ركن بحري عبد العزيز علي قائد مجموعة السفن المشاركة في التمرين ان سلاح البحرية الملكي البحريني يشارك ضمن مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في فعاليات التمرين العسكري المشترك (درع الخليج/ 1) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مع الدول الشقيقة والصديقة، لزيادة التجانس والتعاون وإيجاد روح العمل المشترك الموحد الذي يساهم في تبادل الخبرات وكسب التعاون المطلوب لمختلف متطلبات العمل العسكري المشترك بين جيوش الدول المشاركة.



واوضح المقدم الركن بحري عيسى يوسف، قائد أحدى السفن المشاركة، انه تم تجهيز سفينة مملكة البحرين المنامة المشاركة من ضمن القوة البحرية في تمرين "درع الخليج 1" في المملكة العربية السعودية بكامل معداتها وتجهيزاتها والتأكد من جاهزيتها القتالية العالية للمشاركة والتدريب مع البحريات الشقيقة والصديقة والتدريب على مواجه التحديات والتهديدات على دول المنطقة وذلك بتفعيل مفاهيم العمل المشترك والتخطيط السليم وتبادل الخبرات على كافة المستويات من بداية مرحلة التخطيط حتى نهاية مرحلة التنفيذ.



وقال المقدم الركن بحري خالد حسن قائد أحدى السفن المشاركة: "نفتخر بالمشاركة في التمرين البحري المشترك درع الخليج 1 في مثل هذه التمارين التعبوية تعكس اصالة و قوة منتسبي قوة دفاع البحرين من رجال سلاح البحرية الملكي البحريني بهذه الفرصة فرصة حقيقة لتبادل الخبرات بين القوات الشقيقة والقوات الصديقة البحرية و تؤسس قاعدة قتالية صلبة للمستقبل".



ن.ف/خ.س



بنا 1110 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/01 - 12 : 02 PM