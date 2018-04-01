نادي المنامة يشيد بتصريحات سمو الشيخ ناصر بن حمد بالمحافظة على مكتسبات الوطن المنامة في 1 ابريل / بنا / دعا رئيس وأعضاء مجلس إدارة وجميع منتسبي نادي المنامة الرياضي إلى توحيد الصف والتمسك بالقيم والتقاليد التي تربى عليها الشعب البحريني الكريم، داعيا للابتعاد عن كل ما يعكر صفو اللحمة الوطنية وعدم الالتفات إلى كل من يحاول المساس بأمن وأمان المملكة من خلال استخدام واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للشائعات المغرضة وترويج الأكاذيب والتصدي لها بنشر كل ما ينفع الوطن ومستقبله.



وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بتصريحات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بشأن الوقوف بحزم في وجه كل من تسول له نفسه لزرع الفتنة عبر حسابات مدسوسة تروج الأكاذيب والشائعات.



وأشاد بالسعي الدؤوب لمواصلة عجلة ومسيرة المشروع الإصلاحي ونهضة البلاد بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



ودعت إدارة نادي المنامة الرياضي إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الصحيح وتكريسه لوحدة الصف واللحمة الوطنية بين جميع أطياف ومكونات الشعب البحريني، مؤكدا الدور الكبير للأندية الوطنية في حماية الشباب والمجتمع من البعض ممن تسول لهم أنفسهم للاستغلال السيء لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفرقة واثارة البلبلة بين أفراد المجتمع.



ع إ ح/ع ع



بنا 1101 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/01 - 09 : 02 PM