مؤتمر العمل العربي يعقد في مصر في 8 ابريل القاهرة في 1 ابريل / بنا / تستضيف مصر في الفترة من 8 إلى 15 أبريل الجاري، أعمال الدورة الـ45 لمؤتمر العمل العربي الذي يقام بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، والشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتبحث الدورة الحالية عددًا من الموضوعات المهمة من بينها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري بعنوان "ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم"، والمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، والإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو.



ومن المقرر أن تستعرض الدورة تقريرًا عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2017، وعدة تقارير حول نتائج أعمال الدورة (37) للجنة الحريات النقابية، والتقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل، وحول شؤون عمل المرأة العربية، فضلاً عن مشروع خطة المنظمة "مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019 - 2020 "، والتقرير التحليلي للخطة، مشروع موازنة منظمة العمل العربية "مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019 - 2020.



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بنا 1046 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/04/01 - 54 : 01 PM