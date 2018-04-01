تحطم طائرة عسكرية عمانية ووفاة قائدها مسقط في 1 ابريل / بنا / أعلنت وزارة الدفاع العمانية عن تعرض إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني لحادث طيران أثناء قيامها بمهمة تدريبية أسفر عن وفاة قائدها.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح نقلته وكالة الانباء العمانية، "تعرض إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني لحادث طيران أثناء قيامها بمهمة تدريبية معتادة صباح اليوم مما أسفر عن وفاة قائد الطائرة خلال تأديته للواجب الوطني".



وأضاف ان سلاح الجو السلطاني العماني نعى قائد الطائرة الملازم أول طيار سليمان بن عبدالله بن زايد البلوشي.



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بنا 1044 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/04/01 - 53 : 01 PM