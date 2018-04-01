"الوطنية لحقوق الإنسان": معظم الأهداف العالمية الـ 17 للتنمية المستدامة تحققت من خلال المشروع الإصلاحي المنامة في 1 أبريل / بنا / عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان اجتماعها العادي الحادي عشر برئاسة الدكتور حميد أحمد حسين، وعضوية السيد عبدالله أحمد الدرازي والسيدة وداد رضي الموسوي بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

وناقشت اللجنة الأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تأتي ضمن اختصاصات عمل اللجنة، وتيقنت بأن معظم تلك الأهداف متحققة بالفعل على أرض الواقع منذ زمن طويل من خلال المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله و رعاه.



وركزت اللجنة خلال مناقشتها على عدد من الأهداف التي تدخل ضمن اختصاصات عمل اللجنة وبشكل خاص الأهداف المتعلقة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.



كما وتابعت اللجنة القرارات والتوصيات التي اتخذتها في اجتماعها السابق وما تم بشأنها.





ع إ ح/و.ش



بنا 1043 جمت 01/04/2018





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